Влезла в миллионные кредиты, чтобы спасти любимого: гадалка круто "развела" москвичку

5 миллионов и 36 тысяч рублей выманила гадалка в Москве у доверчивой россиянки. "Спасала" она супруга женщины от порчи на смерть.

Об этом стало известно в одной из Телеграм-груп.

К женщине, которая назвала себя Мария Васильевна, обратилась москвичка с просьбой помочь мужу. Супруг страдал от психических проблем и синдрома раздраженного кишечника.

Первичная консультация стоила 1000 рублей. С помощью карт Таро гадалка "диагностировала" порчу на смерть.

Затем тариф на помощь стал расти. Так, первый взнос составил 77 тысяч рублей, затем 160 тысяч и по возрастающей. Последний платеж составил 2,2 миллиона российских рублей.

Чтобы оплачивать услуги гадалки, москвичка брала кредиты пока сумма не стала слишком большой. Пострадавшая написала заявление в полицию. Мужчине "астральное лечение" не помогло.

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