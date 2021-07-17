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Влезла в миллионные кредиты, чтобы спасти любимого: гадалка круто "развела" москвичку

Влезла в миллионные кредиты, чтобы спасти любимого: гадалка круто "развела" москвичку
02:29 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

5 миллионов и 36 тысяч рублей выманила гадалка в Москве у доверчивой россиянки. "Спасала" она супруга женщины от порчи на смерть.

Об этом стало известно в одной из Телеграм-груп. 

К женщине, которая назвала себя Мария Васильевна, обратилась москвичка с просьбой помочь мужу. Супруг страдал от психических проблем и синдрома раздраженного кишечника. 

Первичная консультация стоила 1000 рублей. С помощью карт Таро гадалка "диагностировала" порчу на смерть. 

Затем тариф на помощь стал расти. Так, первый взнос составил 77 тысяч рублей, затем 160 тысяч и по возрастающей. Последний платеж составил 2,2 миллиона российских рублей. 

Чтобы оплачивать услуги гадалки, москвичка брала кредиты пока сумма не стала слишком большой. Пострадавшая написала заявление в полицию. Мужчине "астральное лечение" не помогло. 

Накануне "Телеграф" сообщал, что в Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 155

Все по теме:

Москва, Мошенничество, РФ, Обман, Гадалка, Таро.
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