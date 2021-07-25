"Сам упал": в России задержали пауэрлифтера, подозреваемого в убийстве министра

В России 25 июля задержали пауэрлифтера Алексея Шкарина, который 22 июля на базе отдыха "Берлога" подрался с министром связи Амурской области Александром Курдюковым, впоследствии чего чиновник умер в ночь на 25 июля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Amur Mash".

Сам же Шкарин утверждает, что не избивал политика и тот сам упал.

По данным "LIFE SHOT", судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от удара при падении, но конечно же, правоохранительные органы в это не верят и уже возбудили против задержанного уголовное дело.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что драка произошла из-за того, что на базе отдыха 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу начал оказывать знаки внимания жене умершего Курдюкова, а по другим данным нелестно высказался в ее адрес. Муж не стал этого терпеть и подрался с конкурентом, в результате чего получил черепно-мозговую травму и несколькими днями позже умер.