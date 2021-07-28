"Турция нервно курит": прайс за спасение на российском курорте поразил сеть (видео)

На одном из пляжей российского Сочи неожиданно нашли VIP-зону, в которой платными являются даже услуги спасателей.
Кадрами с места поделился один из посетителей пляжа.
"Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик на 7 тысяч рублей в день (2,5 тысяч грн, - ред.)", - сказал мужчина.
Он также показал табличку с другими платными услугами, среди которых и спасение на воде. За подобную "роскошь" придется заплатить 800 рублей (около 300 гривен, - ред.).
Ситуацию оценили пользователи сети:
"И ведь платят";
"Турция нервно курит";
"Зато российский курорт", - пишут пользователи комментаторы.
Как сообщалось ранее, в Приморском крае на день ВМФ России на заполненный пляж пришел мужчина и выстрелил в небо из сигнального пистолета. Ракета впрочем полетела не туда и попала в отдыхавшую девушку.