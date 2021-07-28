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"Турция нервно курит": прайс за спасение на российском курорте поразил сеть (видео)

"Турция нервно курит": прайс за спасение на российском курорте поразил сеть (видео)
01:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На одном из пляжей российского Сочи неожиданно нашли VIP-зону, в которой платными являются даже услуги спасателей. 

Кадрами с места поделился один из посетителей пляжа.

"Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик на 7 тысяч рублей в день (2,5 тысяч грн, - ред.)", - сказал мужчина. 

Он также показал табличку с другими платными услугами, среди которых и спасение на воде. За подобную "роскошь" придется заплатить 800 рублей (около 300 гривен, - ред.).

Ситуацию оценили пользователи сети: 

"И ведь платят";

"Турция нервно курит";

"Зато российский курорт", - пишут пользователи комментаторы. 

Как сообщалось ранее, в Приморском крае на день ВМФ России на заполненный пляж пришел мужчина и выстрелил в небо из сигнального пистолета. Ракета впрочем полетела не туда и попала в отдыхавшую девушку.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Пляжи, Россия, Сочи.
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