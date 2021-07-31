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В Москве пранкер может сесть в тюрьму на 4 года за имитацию "приступа коронавируса" (видео)

В Москве пранкер может сесть в тюрьму на 4 года за имитацию "приступа коронавируса" (видео)
04:38 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Москве (РФ) Гособвинение требует отправить на 4 года в колонию общего режима пранкера, который в метро сымитировал "приступ коронавируса" ради видео.

Об этом сообщают "Риа Новости".

В феврале 2020 года работники Министерства внутренних дел задержали молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ.

После этого его друзья начали поднимать панику среди пассажиров и говорить, что в больного опасная вирусная инфекция, то есть коронавирус, который тогда еще не пришел в Россию.

Незадолго после происшествия в сети появился ролик о реакции людей на COVID-19.

Полицейские, узнавшие о событии, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 

Суд арестовал пранкера, а его сообщников гражданина, Исаченко и Мелехова, отпустил под подписку о невыезде, но прокурор запросил по три года лишения свободы для таджикистанцев.

Немного ранее Джаборов заявил, что кается в содеянном и попросил прощения у людей,  находящихся тогда в вагоне. Свои действия он назвал "глупой шуткой".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве блогер на камеру разбил бутылку элитного виски за 200 тысяч.

Напоминаем, как 15-летняя блогер из Харькова выложила в сети видео с танцами на кладбище.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Москва, Россия, Блогеры, Коронавирус, Пранк.
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