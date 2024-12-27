Церковный праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, чтобы не впустить беды в дом

Узнайте о главных запретах и важных традициях этого дня

В пятницу, 27 декабря, православные и греко-католики чтят память апостола первомученика и архидиакона Стефана. До того как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот церковный праздник припадал на 9 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Следует принять во внимание эти советы.

Апостол Стефан жил в I веке, в Иерусалиме. Он был избран диаконом и должен был поддерживать порядок при раздаче милостыни бедным и оказывать нуждающимся другую помощь. Но однажды его обвинили в клевете и Стефану пришлось предстать перед судом. Во время своей речи, как говорится в предании, он увидел над собой отверстое небо и Иисуса Христа, он сказал об этом, но заседающие в суде набросились, поволокли за город и избили камнями. Стефан пострадал за веру и стал первым христианским мучеником.

Что можно делать 27 декабря

В этот день принято обращаться с молитвами к святому Стефану и просить у него укрепления веры и душевного спокойствия.

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, следует проявлять милосердие и помощь окружающим. Можно сделать щедрое пожертвование.

Учитывая, что святой Стефан считается покровителем рогатого скота, в этот день следует позаботиться о животных. В народе скота кормили угощением, поили водой из серебряной посуды, чтобы был хороший урожай в новом году.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот праздник церковь запрещает сквернословить, проявлять зависть, жадность, распускать сплетни и клеветать на других людей. Это может обернуться серьезными последствиями.

Сегодня нельзя ссориться и обижать других людей, считается, что это принесет беды в дом.

Согласно народным приметам, 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки, потому что они символизируют достаток. Их лучше скормить птицам или животным.

Ранее "Телеграф" делился открытками для поздравления с грядущим Новым годом. Не забудьте поздравить своих друзей и близких.