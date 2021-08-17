Состав сборной Украины назвали без главного тренера: как это произошло

Состав сборной Украины по футболу был озвучен без главного тренера.

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык во время шоу "Циганик LIVE" на YouTube-канале Football Hub рассказал, кто принимал решение касательно состава сборной Украины на ближайшие матчи.

По словам журналиста, над заявкой "Желто-синих" работал целый ряд специалистов, включая Олега Блохина, Алексея Михайличенко и Александра Петракова, который вскоре должен возглавить национальную команду.

"Это коллективное решение. И Михайличенко, и Блохин, и другие члены комитета сборных Украины УАФ. Свои кандидатуры вносил и Александр Петраков. И имеем то, что имеем на данный момент. По поводу главного тренера, то все решится завтра (17 августа). Петраков согласился работать до тех пор, пока Сергей Ребров не решит свои проблемы с контрактом с "Аль-Альйном", — рассказал Цыганык.

Состав сборной Украины:

Отметим, в начале сентября у сборной Украины запланированы две официальные игры в рамках отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины.