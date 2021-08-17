"Шахтер" избавится от Марлоса и Мораеса

"Шахтер" не собирается продлевать контракты сразу с несколькими игроками основы.

Донецкий "Шахтер" попрощается с тремя ключевыми игроками, в частности, двумя натурализованными бразильцами Марлосом и Жуниором Мораесом. Об этом рассказал украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче "Циганик LIVE" на YouTube-канале Football Hub.

По словам журналиста, дончане не будут продлевать соглашения сразу с несколькими исполнителями, поскольку главный тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби не видит в них потенциала. Под раздачу попадут Жуниор Мораес, который восстанавливается от травмы, Марлос, сильно сдавший в игре, и постаревший Дентиньо. Цыганык отметил, что итальянский специалист строит в "Шахтере" новую команду, а эти футболисты покинут клуб по истечении действующих соглашений.

"Я не думаю, что на Дентиньо, Марлоса и Мораеса рассчитывает Де Дзерби. Они себя исчерпали", — заявил Цыганык.

Отметим, контракты всех троих игроков заканчиваются в декабре 2021 года.

Напомним, "Шахтер" 17 августа проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Монако". У нас на сайте будут доступны видео голов этого поединка в режиме-live.

Ранее Цыганык поведал о ситуации с составом сборной Украины на сентябрьские матчи.