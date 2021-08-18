Укр

Холанд исполнил мечту мальчика, несмотря на болезненное поражение от "Баварии" (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Холанд исполнил мечту мальчика, несмотря на болезненное поражение от "Баварии" (видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 11:46
Эрлинг Холанд перед матчем за Суперкубок Германии

Эрлинг Холанд нашел в себе силы для благородного поступка после поражения от "Баварии".

Нападающий "Боруссии" Д Эрлинг Холанд после проигранного матча за Суперкубок Германии подарил свою футболку юному фанату. Кадры с трогательным поступком норвежского форварда доступны на страничке twitter ESPN FC.

На видео видно, как маленький болельщик "Шмелей" держит в руках плакат с надписью: "Привет, Эрлинг. Можешь мне подарить свою футболку? У меня завтра день рождения. Спасибо большое". Норвежец заметил это и по окончании поединка с "Баварией" взобрался на трибуны, чтобы исполнить мечту мальчика. Примечательно, что "Боруссия" Д уступила мюнхенцам со счетом 1:3, а Холанд все равно нашел в себе силы, чтобы порадовать болельщика.

Отметим, за "Боруссию" Д в этой игре отличился Марко Ройс, а за "Баварию" дублем выстрелил Роберт Левандовски и еще один гол на свой счет записал Томас Мюллер.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом сезоне "Бавария" выиграла чемпионат Германии, а "Боруссия" Дортмунд стала победителем Кубка Германии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч за Суперкубок Украины-2021 был перенесен по просьбе Луческу.

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