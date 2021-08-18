Гран-при Японии Формулы-1 не состоится

Власти Японии решили не проводить в 2021 году Гран-при Формулы-1.

Япония отказалась от проведения Гран-при Формулы-1 сезона-2021. Об этом сообщает пресс-служба Королевских гонок.

По информации источника, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая с новой силой бьет по стране. Организаторы вскоре сообщат, будет ли проведена замена в календаре гонок.

"После продолжающихся обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей пандемии в регионе", — гласит сообщение на официальном сайте F1.

Гран-при Японии-2021 должен был состояться 10 октября на трассе "Судзука" в одноименном городе.

Примечательно, что в Японии летом 2021 года прошла летняя Олимпиада, а в конце августа стартует Паралимпиада. На спортивном форуме из-за коронавируса действовали особые правила и почти все соревнования проходили без болельщиков.

Ранее "Телеграф" сообщал о странной аварии лидеров общего зачета Формулы-1 на Гран-при Великобритании. Тогда Хэмилтон и Ферстаппен не поделили трассу.