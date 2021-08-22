Укр

Украинская легкоатлетка выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Украинская легкоатлетка выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 10:48
Ирина Геращенко берет победную высоту в Юджине

Ирина Геращенко выиграла престижные соревнования в США.

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, которая специализируется на прыжках в высоту, заняла первое место на престижных соревнованиях в американским Юджине.

На 9-м этапе "Бриллиантовой лиги" украинка после "перепрыжки" вырвала победу у американки Вашти Каннингем. 26-летняя Геращенко повторила свой лучший результат в сезоне — 1,98 м. "Бронзу" в США добыла польская прыгунья в высоту Камила Личвинко (1,90 м). Еще одна украинка Юлия Левченко также прыгнула на 1,90 м, но уступила полячке по количеству попыток, заняв почетное 4-е место.

Видео победного прыжка Ирины Геращенко — в обзоре лучших моментов этапа "Бриллиантовой лиги" в Юджине:

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Ирина Геращенко c результатом 1,98 м заняла четвертое место. "Бронзу" тогда добыла украинка Ярослава Магучих, прыгнувшая на 2,00 м, а победу одержала россиянка Мария Ласицкене (2,04 м). К слову, Ласицкене не пустили на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджине из-за отсутствия американской визы.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в связи с совместными фото Магучих и Ласицкене на Олимпиаде.

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