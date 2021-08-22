Укр

"Динамо" - "Десна": онлайн-трансляция матча (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
34
"Динамо" - "Десна": онлайн-трансляция матча (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 13:22
Динамо - Десна

"Динамо" примет "Десну" в 5-м туре чемпионата Украины.

В воскресенье, 22 августа, столичное "Динамо" в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 примет лидера первенства "Десну". Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало игры — в 21:30 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Победитель матча "Десна" — "Динамо" единолично возглавит первенство страны по итогам пятого тура.

Прямая видеотрансляция матча 5-го тура УПЛ "Динамо" — "Десна" от FootballHub:

Добавим, что "Десна" и "Динамо" подходят к игре в качестве лидеров чемпионата Украины. Черниговский клуб и вовсе выиграл первые четыре игры, а "Бело-синие" уже допустили одну осечку, сыграв сенсационно вничью с "Ингульцом" в четвертом туре. К слову, с результатами и видеообзорами всех матчей 4-го тура ЧУ можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" легко расправился с "Черноморцем", играя практически весь матч в большинстве.

"Телеграф" напоминает, что бразилец Витиньо отказался переходить в "Динамо"

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