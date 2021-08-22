Укр

"Динамо" разгромило лидера чемпионата Украины (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" разгромило лидера чемпионата Украины (видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 00:07
"Динамо" - "Десна"

"Динамо" единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ.

В воскресенье, 22 августа, "Динамо" в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины принимало "Десну". Встреча, которая прошла в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Победу киевлянам добыли Виталий Буяльский, оформивший дубль, и Виктор Цыганков, реализовавший пенальти. Кроме того, под занавес поединка Тарас Завийский срезал мяч в свои ворота. Отметим, особенно красивым получился первый гол Буяльского. Хавбек с линии штрафной попал в самую "девятку". К слову, пенальти в ворота черниговцев был назначен только после просмотра VAR.

Этот успех позволил "Динамо" (13 очков) единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ, "Десна" (12 очков) — третья. В следующем туре "Бело-синие" примут "Колос" (28.08.2021), а "Десна" сыграет дома с "Вересом" (29.08.2021).

Кроме того, в воскресенье, "Мариуполь" в матче-триллере уступил "Заре" со счетом 3:4.

Также 22 августа "Колос" дома проиграл "Александрии" со счетом 0:1.

С результатами и видеообзорами матчей 4-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

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