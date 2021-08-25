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"Изнасиловали украинский футбол": "Оболонь" пожаловалась на судейство в матче с "Металлистом" (видео)

Автор
М. Корнилов
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"Изнасиловали украинский футбол": "Оболонь" пожаловалась на судейство в матче с "Металлистом" (видео) Новость обновлена 25 августа 2021, 18:06
"Оболонь" написала открытое письмо из-за судейства матча Первой лиги

В украинском футболе вспыхнул очередной скандал.

Футбольный клуб "Оболонь" на своем официальном сайте опубликовал текст открытого письма в адрес президента УАФ Андрея Павелко и президента ПФЛ Александра Каденко. В нем киевский клуб пожаловался не действия арбитра Геннадия Серпутько, который работал на матче 5-го тура Первой лиги "Металлист" — "Оболонь" (3:0).

В "Оболони" считают, что их клуб и весь украинский футбол "был изнасилован" предвзятой работой рефери.

"То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК "Металлист" (Харьков) и ФК "Оболонь" (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., который на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба "Оболонь", но и всего украинского футбола", — гласит сообщение на сайте "Оболони".

Также в "Оболони" отметили, что за 5 туров в ворота оппонентов "Металлиста" назначили 5 пенальти и удалили 4 игроков соперников харьковчан.

Отметим, по итогам 5-го тура "Металлист" с 15 очкам занимает первое место, а "Оболонь" с семью очками — седьмая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская судья забыла удалить футболиста, показав тому 2 желтые карточки.

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