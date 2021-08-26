Alyona Alyona в шоке: украинский призер Олимпиады решился на "Танцы со звездами"

Станислав Горуна попробует себя в танцах.

Украинский каратист Станислав Горуна, который на Олимпийских играх в Токио завоевал бронзовую награду, объявил на своей страничке в Instagram о своем участии в шоу "Танцы со звездами".

"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся, увидимся на паркете. П.С. Желаю партнерше много терпения", — написал Горуна, прикрепив проморолик своего участия в танцевальном проекте.

Отметим, это решение удивило многих украинских знаменитостей, включая рэпершу Alyona Alyona, которая добавила "огня" в ленту каратиста.

Alyona Alyona отреагировала на участие Станислава Горуны в шоу

На Олимпийских играх в Токио Горуна завоевал "бронзу" в весовой категории до 75 кг в дисциплине кумитэ. На следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже, украинец точно не сможет побороться за медали в каратэ, ведь этот вид спорта исключен из программы летних Игр. После ОИ Горуна отметился несколькими скандальными высказываниями, в частности, он поддержал легкоатлетку Ярославу Магучих, заявив, что спорт — вне политики. Кроме того, спортсмен рассказал, что не отказался от своих президентских амбиций.