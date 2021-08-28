Укр

"Динамо" - "Колос": прямая трансляция матча (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" - "Колос": прямая трансляция матча (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 15:48
"Динамо" - "Колос"

"Динамо" и "Колос" сыграют в 6-м туре чемпионата Украины.

В субботу, 28 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" местное "Динамо" примет "Колос" в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22. В этой статье ближе к началу поединка в плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры. Встреча начнется — в 19:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 6-го тура УПЛ "Динамо" — "Колос" от FootballHub:

"Динамо" подходит к шестому туру чемпионата Украины в качестве лидера. Киевляне набрали 13 очков, потеряв 2 балла в игре с "Ингульцом" (1:1). Колос, в свою очередь, набрал лишь 5 очков в четырех играх и находится на 10-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Команде из Ковалевки нужны очки, иначе про еврокубки в следующем сезоне говорить не придется.

Рассудит матч "Динамо" — "Колос" бригада рефери во главе с Александром Омельченко.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" в сезоне 2021/22 выступит в Лиге чемпионов. Накануне киевляне узнали результаты жеребьевки, а также и полный календарь игр групповой стадии турнира. "Колос", в свою очередь, провалил еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги конференций от "Шахтера" (Караганда).

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