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Новый тренер сборной Украины категорически против вызова футболистов из России (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Новый тренер сборной Украины категорически против вызова футболистов из России (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 13:34
Александр Петраков в форме сборной Украины

Футболистов из чемпионата России в сборной Украины не будет.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в ходе представления своего тренерского штаба прокомментировал ситуацию с украинскими футболистами из чемпионата России, которых не вызывают в национальную команду. Тренер подчеркнул, что не намерен приглашать в свою команду таких игроков.

Специалист подчеркнул, что даже не рассматривает вопрос вызова в сборную Украины футболистов из РФ. Свое решение он подкрепил рассказом о огромном количестве погибших героев, фотографии которых размещены на улицах Киева.

"Ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может", — заявил Петраков.

Александр подчеркнул, для того чтобы данная ситуация изменилась необходимо время, а на данном этапе вызов футболистов из РПЛ в сборную Украины попросту невозможен.

"Телеграф" напоминает, что УАФ объявила о сотрудничестве с Петраковым в ночь на 18-е августа. Наставник получил команду в сложное время, ведь сборной Украины уже 1 и 4 сентября предстоят матчи отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции соответственно.

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