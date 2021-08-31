Казахстан - Украина: прямая видеотрансляция пресс-конференции Петракова

Для Александра Петракова матч с Казахстаном станет первым на посту наставника сборной Украины.

Во вторник, 31 августа, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков даст пресс-конференцию, приуроченную матчу квалификации на чемпионат мира с Казахстаном. Об этом сообщает УАФ.

Мероприятие начнется в 17:00 по киевскому времени. На нем и. о. главного тренера ответит на вопросы журналистов.

Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября, в Нур-Султане на "Астана Арене". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о шансах национальной команды на успех в этом противостоянии.

Напомним обе сборные в европейском отборе на ЧМ-2022 выступают в квартете D вместе с командами Франции, Боснии и Герцеговины и Финляндии. "Желто-синие" сыграли уже три поединка квалификации и набрали всего три очка. В своем последнем матче украинцы не сумели обыграть именно Казахстан. Добавим, что после Евро-2020 нашу команду покинул Андрей Шевченко, а его место в сборной занял Александр Петраков, правда, пока с приставкой и.о.