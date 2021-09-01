Укр

Одно "серебро" и 2 "бронзы": как украинские паралимпийцы начали 8-й день Игр в Токио

Автор
М. Корнилов
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Василий Ковальчук Новость обновлена 01 сентября 2021, 10:45
Василий Ковальчук

Украинские паралимпийцы не остались без медалей.

В среду, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Японии проходит 8-й соревновательный день. Украинские спортсмены в утренней сессии Игр добыли несколько медалей. Об этом сообщает сайт Токио-2020.

22-летняя Ирина Щетник завоевала "бронзу" в пулевой стрельбе с пневматической винтовки с 10 метров (класс SH1), показав результат 231.2. "Золото" выиграла немка Наташа Хильтроп (253.1), а "серебро" на счету Пак Чжинхо (253.0) из Южной Кореи.

На соревнованиях по пулевой стрельбе с пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH2 48-летний украинец Василий Ковальчук с результатом 254.7 добыл "серебро", "золото" завоевал серб Ристич Драган (255.5), а "бронзу" выиграл словенец Франчек Горазд Тиршек (232.4).

Кроме того, украинские спортсмены Иван Май и Лев Кац выиграли "бронзу" в соревнованиях по настольному теннису в команде в классе 9–10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по итогам 7-го соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио сборная Украины вернулась в топ-5 медального зачета.

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