Украинец Крипак стал восьмикратным паралимпийским чемпионом

Максим Крипак творит историю в Токио.

В среду, 1 сентября, на Паралимпийских играх-2020 в Японии, пловец Максим Крипак принес Украине очередное "золото". Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В финальном заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S10 26-летний украинский пловец приплыл первым, показав результат 3:59.62. Вторым финишировал Бас Таккен (4:02.02) из Нидерландов, а третье место досталось австралийцу Томасу Галлахеру (4:03.91).

Эта медаль стала третьей "золотой" для Крипака на Играх в Токио. На Паралимпиаде-2016, которая проходила в Рио-де-Жанейро, Максим выиграл 5 золотых наград. Таким образом, Крипак стал восьмикратным паралимпийским чемпионом!

На счету сборной Украины уже 71 медаль (16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая) и шестое общекомандное место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.

Напомним, буквально вчера, 31 августа, Крипак добыл победу на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские спортсмены выиграли несколько медалей в утренней сессии 8-го игрового дня На Паралимпиаде в Токио.