Украинка Москаленко с мировым рекордом выиграла "золото" на Паралимпиаде в Токио

Анастасия Москаленко выиграла вторую медаль в Токио.

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко на Паралимпийским играх в Токио выиграла золотую медаль в толкании ядра. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

21-летняя Москаленко добыла победу, толкнув снаряд на 7,61 метра. Данный результат является мировым рекордом в классе F32. "Серебро" в этой дисциплине выиграла полячка Роза Козаковская (7,37 м), а "бронза" досталась представительнице Паралимпийского комитета России Евгении Галактионовой (6,80 м).

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Результаты соревнований по толканию ядра на Паралимпиаде-2020 (женщины, класс F23):

Результаты соревнований по толканию ядра на Паралимпиаде-2020 (женщины, класс F23)

Отметим, что для Москаленко эта награда стала второй на Играх в Токио. Ранее Анастасия выиграла "серебро" на соревнованиях по метанию булавы в классе F32, метнув снаряд на 24.73 метра, что является персональным рекордом спортсменки.

Отметим, в 8-й соревновательный день, 1 сентября, сборная Украины завоевала уже второе "золото". Ранее пловец Максим Крипак победил в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S10 и завоевал свое 8-е "золото" на Паралимпийских играх.