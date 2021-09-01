Сикан забил дебютный гол за сборную Украины в своем первом матче (видео)

Даниил Сикан вывел сборную Украины вперед в матче с Казахстаном.

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан забил гол в матче отбора на ЧМ-2022 против команды Казахстана (2:2).

20-летний форвард в компенсированное время оказался в нужном месте и в нужное время. На 93-й минуте прострел Миколенко увенчался успехом — Ярмоленко не сумел как следует пробить по воротам, а Даниил в суматохе запихнул мяч в ворота хозяев. Этот гол вывел сборную Украины вперед, однако спустя несколько минут команда Казахстана сравняла счет в игре.

Видео гола Сикана:

Отметим, Даниил Сикан впервые вышел на поле в футболке сборной Украины. К слову, для своего дебютного гола за национальную команду ему понадобилось всего 10 минут (под занавес поединка Даниил заменил Эдуарда Соболя). В сезоне 2021/22 молодой форвард успел принять участие в пяти играх за "Шахтер", но голевыми действиями футболист отличиться не сумел, сыграв в общей сложности 99 минут за клуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман Яремчук забил блестящий гол в ворота Казахстана, исполнив идеальный дальний удар.