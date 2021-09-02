Укр

Украинские легкоатлеты начали 9-й день Паралимпиады с двух золотых медалей

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Мария Помазан и Владислав Загребельный Новость обновлена 02 сентября 2021, 09:44
Мария Помазан и Владислав Загребельный

Украинские паралимпийцы не сбавляют обороты.

В четверг, 2 сентября, в утренней сессии 9-го соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио украинские легкоатлеты добыли две награды высшей пробы. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

32-летняя Мария Помазан стала лучшей в толкании ядра в классе F35, показав результат 12,24 м. "Серебро" в этой дисциплине досталось бразильянке Мариване Оливейре (9.15 м), а "бронзу" добыла чешка Анна Луксова (8.60 м).

Отметим, для Помазан эта медаль стала четвертой на Паралимпийских играх. На прошлых Паралимпиадах украинка выигрывала "золото" и "серебро" в толкании ядра, а также брала "серебро" в метании диска.

Кроме того, 29-летний украинец Владислав Загребельный завоевал "золото" в прыжках в длину в классе Т37, показав результат 6.59 м. Украинец опередил аргентинца Лионеля Импеллидзери (6.44 м) и бразильца Матеуша Эванжелисту Кардосо (6.05 м). На прошлой Паралимпиаде украинец остался с "деревянной" медалью.

Ранее "Телеграф" сообщал об успешных выступлениях украинцев в восьмой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио.

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