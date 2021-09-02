Украинка Мерешко стала пятикратной медалисткой на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко не перестает выигрывать медали в Японии.

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио, украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла свою пятую награду на Паралимпиаде-2020. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

29-летняя Мерешко выиграла "серебро" в заплыве на 400 метров в классе S6, проплыв дистанцию за 5.12.61. "Золото" с мировым рекордом завоевала китаянка Цзян Юйюань (5.04.57), "бронза" досталась Норе Майстер (5.19.67) из Швейцарии.

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Результаты финального заплыва среди женщин на дистанции 400 м вольным стилем (класс — S6):

Результаты финального заплыва среди женщин на дистанции 400 м вольным стилем (класс — S6)

Эта медаль стала для Мерешко 5-й на Паралимпиаде-2020. На ее счету еще два "золота", одно "серебро" и одна "бронза" в плавании. На Паралимпиаде-2016, что проходила в Рио-де-Жанейро, Елизавета завоевала четыре награды высшей пробы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в девятый соревновательный день Паралимпиады украинские паралимпийцы выиграли три "золота". Максим Крипак триумфовал в плавании, а еще две золотые награды завоевали легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра) и Владислав Загребельный (прыжки в длину).