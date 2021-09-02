Укр

Украинка Мерешко стала пятикратной медалисткой на Паралимпиаде в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Елизавета Мерешко выиграла "серебро" в Токио Новость обновлена 02 сентября 2021, 13:46
Елизавета Мерешко выиграла "серебро" в Токио

Елизавета Мерешко не перестает выигрывать медали в Японии.

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио, украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла свою пятую награду на Паралимпиаде-2020. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

29-летняя Мерешко выиграла "серебро" в заплыве на 400 метров в классе S6, проплыв дистанцию за 5.12.61. "Золото" с мировым рекордом завоевала китаянка Цзян Юйюань (5.04.57), "бронза" досталась Норе Майстер (5.19.67) из Швейцарии.

Результаты финального заплыва среди женщин на дистанции 400 м вольным стилем (класс — S6):

Результаты финального заплыва среди женщин на дистанции 400 м вольным стилем (класс — S6)
Результаты финального заплыва среди женщин на дистанции 400 м вольным стилем (класс — S6)

Эта медаль стала для Мерешко 5-й на Паралимпиаде-2020. На ее счету еще два "золота", одно "серебро" и одна "бронза" в плавании. На Паралимпиаде-2016, что проходила в Рио-де-Жанейро, Елизавета завоевала четыре награды высшей пробы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в девятый соревновательный день Паралимпиады украинские паралимпийцы выиграли три "золота". Максим Крипак триумфовал в плавании, а еще две золотые награды завоевали легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра) и Владислав Загребельный (прыжки в длину).

Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Новости России
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Категория
Деоккупация Крыма уже близко
"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом