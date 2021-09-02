Поводырь сделал предложение незрячей спортсменке на Паралимпиаде в Токио (видео)

В Токио царит романтическая атмосфера.

В девятый соревновательный день, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио произошел необычный случай. Об этом сообщает SABC Sport.

После квалификационного забега на 200 метров среди женщин в классе T11 (с нарушением зрения,- прим. ред.) один из "поводырей" — гидов, которые сопровождают спортсменку на дистанции, сделал своей спутнице предложение.

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Легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Семеду сказала "Да!" своему "гиду" Мануэлю де Веге, который после забега встал на колено прямо на дорожке и предложил своей подопечной руку и сердце, а после согласия он надел на ее безымянный палец кольцо.

Видео трогательного момента доступно в сети:

Добавим, что Семеду не сумела преодолеть квалификацию и не выступит в финале, который намечен на 4 сентября. В отборочном забеге она преодолела дистанцию за 33.04 с, что стало ее лучшим результатом в сезоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что паралимпийская сборная Украины по итогам девятого соревновательного дня вернулась в пятерку лучших команд в медальном зачете. Украинские паралимпийцы завоевали 84 награды (20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых).