Укр

Украинка Ботурчук завершила Паралимпиаду в Токио с тремя медалями

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Оксана Ботурчук и ее гид на дорожке Никита Барабанов Новость обновлена 04 сентября 2021, 14:44
Оксана Ботурчук и ее гид на дорожке Никита Барабанов

Украинка Оксана Ботурчук провела удачную Паралимпиаду.

Бегунья Оксана Ботурчук выиграла очередное "серебро" на Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

36-летняя спортсменка из Днепра, специализирующаяся на спринтерских дистанция, финишировала 2-й в забеге на 200 метров (класс T12, параатлеты с нарушением зрения). Ботурчук пробежала дистанцию за 24,48 секунды. Победу в забеге одержала кубинская легкоатлетка Омара Дуранд Элиас, которая установила новый мировой рекорд в этой дисциплине — 23,02 с. "Бронза" досталась Анне Кулинич-Сорокиной (24,85 с) из команды паралимпийской комитета России.

Результаты забега на 200 метров в классе T12 среди женщин
Результаты забега на 200 метров в классе T12 среди женщин

Отметим, для Ботурчук эта медаль стала 3-й на Паралимпиаде-2020. Ранее она выигрывала "серебро" в забегах на 100 и 400 метров. На прошлых Играх украинка также не оставалась без медалей. В Пекине она брала "золото" и 2 "серебра", в Лондоне — "серебро" и "бронзу", а в Рио-де-Жанейро — еще два "серебра".

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 98 медалей в Токио, 24 из которых золотые. Наша команда занимает место в топ-5 медального зачета Игр-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские паралимпийцы в 11-й соревновательный день, 4 сентября, в утренней сессии завоевали три медали.

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