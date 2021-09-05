Укр

"Полярного медведя" забили кулаками ну турнире UFC (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сергей Спивак - Том Аспиналл Новость обновлена 05 сентября 2021, 15:53
Сергей Спивак - Том Аспиналл

Сергей Спивак проиграл бой на турнире UFC Вегас 36.

Известный молдавский боец ММА Сергей Спивак по прозвищу "Полярный медведь", долгое время выступавший под украинским флагом в промоушене WWFC, уступил в бою на турнире UFC Вегас 36, что проходил в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

26-летний Спивак, выступающий в тяжелой весовой категории, встретился в октагоне с 28-летним англичанином Томом Аспиналлом. В середине первого раунда британец провел феноменальную серию из удара коленом по корпусу и молниеносного удара локтем. Спивак пошатнулся, а Аспиналл легко добил соперника. Рефери вмешался в схватку и зафиксировал технический нокаут. Отметим, оба бойца подходили к поединку с тремя победами подряд в UFC.

Видео нокаута в бою Сергей Спивак — Том Аспиналл:

Для Спивака это поражение стало третьим в карьере при 13 победах. Аспиналл, в свою очередь, выиграл свою 11-ю схватку при двух поражениях.

Отметим, на турнире UFC в Лас-Вегасе дебютировал украинский боец ММА Людвик Шолинян, который вышел на бой с валлийцем Джеком Шором на коротком уведомлении. Поединок завершился судейской победой валлийского бойца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов извинился перед афганцами за свои слова.

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