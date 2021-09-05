Чехия - Украина: букмекеры с трудом определили фаворита матча

Чехия и Украина проведут товарищеский матч.

Сборная Украины в ближайшую среду, 8 сентября, проведет контрольный поединок против команды Чехии. Накануне букмекеры озвучили свой прогноз на игру, которая состоится в чешском городе Пльзень.

Об том сообщает букмекерская контора Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Чехия — Украина (данные за 5 сентября)

Favbet: (победа сборной Чехии 2,78 — ничья 3,30 — победа команды Украины 2,58)

По мнению специалистов, шансы команд практически равны. На победу "Желто-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 2,58, а успех хозяев оценивается в 2,78, ничья котируется коэффициентом 3,30. Аналитики Favbet считают, что наиболее вероятным исходом встречи является результат 0:1 в пользу Украины (коэффициент 6,10).

"Телеграф" напоминает, что обе команды участвуют в европейском отборе на ЧМ-2022 и обе сборные ведут борьбу за заветную путевку. В своем последнем поединке украинцы отобрали очки у чемпионов мира (1:1), а Чехия минимально обыграла Беларусь (1:0). "Желто-синие" уже определились с составом на игру с Чехией.