Укр

Чехия - Украина: прямая видеотрансляция пресс-конференции Петракова

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Александр Петраков Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:47
Александр Петраков

Александр Петраков ответит на вопросы журналистов.

Во вторник, 7 сентября, наставник "Желто-синих" Александр Петраков примет участие в пресс-конференции накануне контрольного матча Чехия — Украина, который запланирован на 8 сентября в Пльзене. Начало мероприятия — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция пресс-конференции Петракова будет доступна на Youtube-канале УАФ.

Для сборной Украины эта игра будет носить товарищеский характер, а потому исполняющий обязанности главного тренера команды Петраков сможет получше познакомиться со своими игроками, выпустив на поле новичков и дав больше времени неосновным сборникам.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Чехия — Украина в прямом эфире, а также рассказывал, что букмекеры дали неоднозначный прогноз на этот поединок.

Напомним, перед игрой с чехами "Желто-синие" провели два матча под руководством Петракова. В квалификации на чемпионат мира украинцы сыграли вничью с Казахстаном (2:2), а также не сумели обыграть в Киеве действующих чемпионов мира — французов (1:1).

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