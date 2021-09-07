Укр

Друг Роналду трижды отправлял соперника в нокдаун, а затем оказался в тяжелом нокауте (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Бадр Хари и Криштиану Роналду Новость обновлена 07 сентября 2021, 18:58
Бадр Хари и Криштиану Роналду

Бадр Хари проиграл нокаутом в своем последнем бою.

В минувший уик-энд в Роттердаме (Нидерланды) друг Криштиану Роналду марокканец Бадр Хари в рамках главного вечера кикбоксинга Glory 78 сразился с поляком Аркадиушем Вжосеком.

36-летний двукратный финалист турнира K-1 World Grand Prix Хари трижды отправлял оппонента в нокдаун, однако неуступчивый поляк и не думал сдаваться. А во втором раунде польский кикбоксер неожиданным ударом ногой вырубил Бадра. Поединок завершился после отсчета рефери.

Видео нокаута в бою Бадр Хари — Аркадиуш Вжосек:

Для Хари это поражения стало 17-м в 106 поединках. Вжосек, в свою очередь, добыл свою 14-ю победу при пяти поражениях.

Отметим, о дружбе марокканца со звездным футболистом стало известно пять лет назад, когда Криштиану выступал за мадридский "Реал". Роналду частенько летал в Марракеш к Бадру, что породило множество слухов. Данное обстоятельство заставило президента "Реала" Флорентино Переса запретить португальцу летать к товарищу в рабочие дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскую боксершу засудили в Турции. Инна Статкевич владела ощутимым преимуществом по ходу боя с Серен Четин, но победу по итогам шести раундов отдали местной спортсменке.

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