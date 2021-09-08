Российские спортсмены пожаловались на карантин из-за встречи с Путиным

Встреча с Владимиром Путиным может обернуться провалом для гимнастки Ангелины Мельниковой на ближайшем чемпионате мира.

Российских спортсменов перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным обязали пройти недельный карантин. Некоторые атлеты остались недовольны данным решением властей.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на своей страничке в Instagram ответила подписчикам, как повлияет недельный карантин на ее подготовку к чемпионату мира, который начнется 18 октября в Японии. Спортсменка считает, что неделя без тренировок значительно повлияет на ее физическую форму, а оставшийся месяц подготовки она будет "пытаться собрать себя". Мельникова стала олимпийской чемпионкой Токио в спортивной гимнастике в команде, а также взяла две "бронзы" в личном многоборье и вольных упражнениях.

Ангелина Мельникова ответила на вопрос про карантин перед встречей с Путиным

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев, который на Олимпиаде-2020 завоевал "бронзу" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, поехал отдыхать в Турцию и не намерен встречаться с Путиным. Минибаев также отметил, что он не понимает, зачем ему надо отбывать карантин, ведь он как и многие спортсмены вакцинировался.

"Зачем тогда надо было обязывать спортсменов делать эту прививку, если ты все равно должен сидеть на карантине?" — цитирует Минибаева Metaratings.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минспорта отреагировали на выпад Жана Беленюка в сторону фехтовальщиков после Олимпиады в Токио.