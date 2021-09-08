Укр

Сербия подарила Ирландии ничью: видео забавного автогола в отборе на ЧМ-2022

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Сербии в матче с Ирландией Новость обновлена 08 сентября 2021, 17:29
Сборная Сербии в матче с Ирландией

Сербские футболисты лишились победы в матче с Ирландией на ровном месте.

Сборная Сербии в гостевом матче квалификации на ЧМ-2022 с Ирландией подарила соперникам ничью.

Сербы усилиями полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича вышли вперед на 20-й минуте и уверенно контролировали ход встречи вплоть до 87-й минуты, когда Никола Миленкович стал автором нелепого автогола. После банальной подачи с правого фланга защитник гостей со всей силы выносил мяч подальше, однако попал в игрока "Фиорентины", а от того круглый полетел в ворота.

Видеообзор матча Ирландия — Сербия:

Таким образом, сербы подарили одно очко Ирландии, которая с двумя баллами идет предпоследней в группе А. Лидирует в квинтете Португалия (13 очков), Сербия (11 очков) — вторая, Люксембург (6 очков) — третий, Азербайджан (1 очко) — последний. Из группы напрямую на Мундиаль выйдет победитель группы, а второе место попадет в раунд плей-офф.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте на матче Азербайджан — Португалия. За несколько минут до окончания встречи на поле выбежали фанаты, которые сделали селфи со звездой "Манчестер Юнайтед".

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