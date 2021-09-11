Укр

Роналду оформил издевательский дубль после возвращения в "Ман Юнайтед" (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Криштиану Роналду Новость обновлена 11 сентября 2021, 22:23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил два гола в первой же игре после возвращения в МЮ.

В субботу, 11 сентября, в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" форвард сборной Португалии и новоиспеченный игрок "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду забил два гола в ворота "Ньюкасла".

Криштиану в игре с "Сороками" открыл счет, а также забил победный гол. В компенсированное к первому тайму время Роналду удачно сыграл на добивании. А в начале второй 45-минутки при счете 1:1 португалец вышел на свидание с кипером гостей Фредериком Вудманом и пробил тому прямо в "домик". Кроме, звездного португальца за МЮ голами отметились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард. За "Ньюкасл" забитый мяч на счету Хавьера Манкильо.

Видееобзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл":

Победа в 4-м туре чемпионата Англии позволила манкунианцам (10 очков) возглавить турнирную таблицу АПЛ, "Ньюкасл" (1 очко) — 19-й. В следующем туре "Красные" сыграют в гостях с "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко (19.09.2021), а "Сороки" примут "Лидс" (17.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную.

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