Роналду оформил издевательский дубль после возвращения в "Ман Юнайтед" (видео)

Криштиану Роналду забил два гола в первой же игре после возвращения в МЮ.

В субботу, 11 сентября, в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" форвард сборной Португалии и новоиспеченный игрок "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду забил два гола в ворота "Ньюкасла".

Криштиану в игре с "Сороками" открыл счет, а также забил победный гол. В компенсированное к первому тайму время Роналду удачно сыграл на добивании. А в начале второй 45-минутки при счете 1:1 португалец вышел на свидание с кипером гостей Фредериком Вудманом и пробил тому прямо в "домик". Кроме, звездного португальца за МЮ голами отметились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард. За "Ньюкасл" забитый мяч на счету Хавьера Манкильо.

Видееобзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл":

Победа в 4-м туре чемпионата Англии позволила манкунианцам (10 очков) возглавить турнирную таблицу АПЛ, "Ньюкасл" (1 очко) — 19-й. В следующем туре "Красные" сыграют в гостях с "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко (19.09.2021), а "Сороки" примут "Лидс" (17.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную.