Укр

Чемпиона Формулы-1 едва не раздавил болид соперника (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись в Италии Новость обновлена 12 сентября 2021, 19:49
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись в Италии

Главные конкуренты на победу в сезоне столкнулись в Монце.

В воскресенье, 12 сентября, на автодроме Монца в Италии состоялось Гран-при Италии Формулы-1. Не обошлось без аварий с участием главный звезд серии.

Об этом сообщает пресс-служба Королевских гонок.

Во время Гран-при Италии трассу "Аутодромо Национале" не поделили семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес" и нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который на данный момент является лидером общего зачета сезона-2021. Нидерландец пытался объехать Льюиса, который выезжал из боксов, но зацепил бордюр, его болид подскочил и упал прямо на машину Хэмилтона. К счастью, система Halo защитила гонщика и он отделался лишь легким испугом.

Видео аварии опубликовала пресс-служба F1 в Instagram:

Отметим, победу в гонке завоевал гонщик "Макларен" австралиец Даниэль Риккардо, вторым финишировал его партнер по команде британец Ландо Норрис, а третье место у финна Валттери Боттаса из "Мерседес".

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Японии решили не проводить в 2021 году Гран-при Формулы-1 из-за глобальной пандемии коронавируса.

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