"Это кошмар, бл*ть": экс-футболист "Шахтера" выругался в прямом эфире матча с "Шерифом" (видео)

"Шахтер" неудачей в Тирасполе расстроил многих болельщиков.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Игорь Леонов не сдержал эмоций после второго пропущенного мяча "Горняками" в игре Лиги чемпионов с "Шерифом" (2:0).

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале FAN TALK.

Отметим, телеканалы "Футбол 1/2/3" не имеют права на показ матчей ЛЧ, а потому трансляция игры на ТК "Футбол 1" велась в альтернативном формате FAN TALK, где гости студии вместе с ведущими обсуждают перипетии игры в режиме онлайн.

"Да ну это кошмар, бл*ть. А видите с фланга, бл*ть, передача и никто не это. Два раза с фланга, два раза, бл*ть, это. Что это, бл*ть? Ну так нельзя, бл*ть, держать игрока. Смотрите, ни Коля (Матвиенко), ни этот. Между двух, кто должен подскакивать? Видите, передача, вратаря здесь винить нельзя. Два раза с фланга. Да это рабочий гол", — не сдержался Леонов после второго гола "Шерифа".

Видеообзор матча "Шериф" — "Шахтер":

Отметим, Леонов играл за "Горняков" с 1988 по 1991 год, а также с 1993 по 2000 год. После окончания карьеры футболиста Игорь стал тренером. На этом поприще он успел поработать в "Шахтере-3", "Ильичевце", "Мариуполе" и киевском "Арсенале".

С результатами и видеообзорами остальных матчей ЛЧ за 15 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.