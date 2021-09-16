Укр

Гол в ворота "Шахтера" признан лучшим в Лиге чемпионов (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Адама Траоре забивает гол в ворота "Шахтера" Новость обновлена 16 сентября 2021, 16:30
Адама Траоре забивает гол в ворота "Шахтера"

Адама Траоре огорчил "Шахтер".

Малийский нападающий "Шерифа" Адама Траоре, который помог своей команде одолеть донецкий "Шахтер" со счетом 2:0, забил лучший гол первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает официальный twitter главного еврокубка.

В голосовании от УЕФА гол Траоре опередил точные удары полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша, форварда "Милана" Анте Ребича и хавбека "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.

Гол малийца в ворота "Горняков" получился и красивым, и курьезным одновременно. Дело в том, что прямо перед ударом нападающего на газон завалился защитник дончан Николай Матвиенко. Выстрел получился достаточно сильным, однако ошибка Андрея Пятова в моменте с голом очевидна, ведь удар пришелся прямо по центру ворот.

Лучшие голы 1-го тура Лиги чемпионов:

Отметим, второй гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" вызвал неоднозначную реакцию у бывшего игрока дончан Игоря Леонова, который выругался в прямом эфире по поводу неудачной игры защитников "Горняков".

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 15 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, "Шахтер" в Тирасполе вынуждено заселился в отель "Россия".

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