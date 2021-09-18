"Не надо смеяться, сынок": Миколенко рассказал о конфликте с Шевченко (видео)

Виталию Миколенко тогда было не до смеха.

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал известное видео, на котором бывший главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко, который недавно наделал шуму своим заявлением, отчитывает игрока на тренировке.

Миколенко рассказал об инциденте в интервью журналисту Игорю Бурбасу на YouTube-канале BurBuzz.

Виталий признался, что ему было совсем не до смеха, когда Андрей Николаевич отчитывал его перед всей командой. Кроме того, игрок заявил, что он не смеялся и даже поначалу не понял, к нему ли обращается "Шева". Миколенко отметил, что, возможно, Андрей Николаевич отчитывал его на фарт, ведь ситуация повторилась и с Португалией, и с Испанией.

"Шевченко перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией", — признался футболист.

Как "Шева" отчитал Миколенко:

"Телеграф" напоминает, что после Шевченко сборную Украины возглавил Александр Петраков, у которого возник конфликт с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. Петраков даже не взял хавбека на октябрьские матчи национальной команды в отборе на ЧМ-2022.