Укр

"Не надо смеяться, сынок": Миколенко рассказал о конфликте с Шевченко (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
105
Виталий Миколенко Новость обновлена 18 сентября 2021, 14:35
Виталий Миколенко

Виталию Миколенко тогда было не до смеха.

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал известное видео, на котором бывший главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко, который недавно наделал шуму своим заявлением, отчитывает игрока на тренировке.

Миколенко рассказал об инциденте в интервью журналисту Игорю Бурбасу на YouTube-канале BurBuzz.

Виталий признался, что ему было совсем не до смеха, когда Андрей Николаевич отчитывал его перед всей командой. Кроме того, игрок заявил, что он не смеялся и даже поначалу не понял, к нему ли обращается "Шева". Миколенко отметил, что, возможно, Андрей Николаевич отчитывал его на фарт, ведь ситуация повторилась и с Португалией, и с Испанией.

"Шевченко перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией", — признался футболист.

Как "Шева" отчитал Миколенко:

"Телеграф" напоминает, что после Шевченко сборную Украины возглавил Александр Петраков, у которого возник конфликт с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. Петраков даже не взял хавбека на октябрьские матчи национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Украины #Виталий Миколенко
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
"Конфликт вышел наружу": как украинцы отреагировали на спор Разумкова и Арахамии у Шустера
Дата публикации
Категория
В каких областях Украина ситуация с коронавирусом хуже всего
От Харькова до Черновцов: в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году