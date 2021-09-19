Укр

И это желтая карточка? В Англии футболист с ноги "срубил" соперника (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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В Англии футболист с ноги "срубил" соперника Новость обновлена 19 сентября 2021, 15:02
В Англии футболист с ноги "срубил" соперника

Футболист получил лишь предупреждение за намеренную грубость.

В английском Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион в стране, — прим. ред.) случился дикий инцидент с участием двух игроков.

Об этом сообщает SkyFootball в twitter.

Во время матча 8-го тура первенства между "Лутон Таун" и "Суонси" на 28-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу хозяев футболист "Лутона" Генри Лэнсбери проявил агрессию против игрока гостей Райана Мэннинга. Лэнсбери подошел к оппоненту и с ноги "скосил" того. Удивительно, но такое поведение спортсмена рефери оценил всего лишь желтой карточкой. Кроме того "горчичник" схлопотал и пострадавший.

Видео инцидента доступно в сети:

Примечательно, что "Суонси" сумел отыграться с 0:3, забив последний гол в компенсированное время.

Видеообзор матча "Лутон Таун" — "Суонси" (3:3): 

После этой ничьей "Лутон" с 10 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, а "Суонси" с 7 баллами — 21-й.

Ранее "Телеграф" сообщал о происшествии на матче "Динамо" — "Александрия". Во время игры на трибунах вспыхнула массовая драка с участием ультрас киевлян.

Теги:
#Футбол #ФК Суонси #ФК Лутон
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