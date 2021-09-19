Мамма миа: итальянский футболист забил невероятный гол (видео)

Лоренцо Пеллегрини забил шикарный гол в Серии А.

В воскресенье, 19 сентября, в матче чемпионата Италии сезона 2021/22 "Верона" — "Рома" был забит потрясающий гол. Автором шедевра стал итальянский полузащитник "Волков", которые выступают в одной группе Лиги конференций с "Зарей", Лоренцо Пеллегрини.

В поединке 4-го тура Серии А "Верона" — "Рома" счет открыл 25-летний Пеллегрини. На 36-й минуте после прострела Рика Карсдорпа Лоренцо ударом пяткой в касание попал прямо в нижний угол ворот.

Видео гола Пеллегрини:

Ladies and gentlemen, Lorenzo Pellegrini 🤯 pic.twitter.com/VV860xZEZJ — ggg (@Gideonatic) September 19, 2021

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

В итоге встреча, которая состоялась на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Этот результат оставил команду Жозе Моуринью (9 очков) на 4-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, "Верона" набрала первые очки и поднялась на 14-ю позицию. В следующем туре римляне сыграют с "Удинезе", а "Желто-синие" — с "Салернитаной". Игры состоятся 23 и 22 сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новый Ибрагимович" забил удивительный гол пяткой в чемпионате Швеции.