Укр

Мамма миа: итальянский футболист забил невероятный гол (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лоренцо Пеллегрини Новость обновлена 19 сентября 2021, 21:03
Лоренцо Пеллегрини

Лоренцо Пеллегрини забил шикарный гол в Серии А.

В воскресенье, 19 сентября, в матче чемпионата Италии сезона 2021/22 "Верона" — "Рома" был забит потрясающий гол. Автором шедевра стал итальянский полузащитник "Волков", которые выступают в одной группе Лиги конференций с "Зарей", Лоренцо Пеллегрини.

В поединке 4-го тура Серии А "Верона" — "Рома" счет открыл 25-летний Пеллегрини. На 36-й минуте после прострела Рика Карсдорпа Лоренцо ударом пяткой в касание попал прямо в нижний угол ворот.

Видео гола Пеллегрини:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

В итоге встреча, которая состоялась на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Этот результат оставил команду Жозе Моуринью (9 очков) на 4-м месте в турнирной таблице итальянского первенства, "Верона" набрала первые очки и поднялась на 14-ю позицию. В следующем туре римляне сыграют с "Удинезе", а "Желто-синие" — с "Салернитаной". Игры состоятся 23 и 22 сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новый Ибрагимович" забил удивительный гол пяткой в чемпионате Швеции.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #Серия А #ФК Верона
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