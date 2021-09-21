Укр

Левандовски примерил золотую бутсу (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Роберт Левандовски Новость обновлена 21 сентября 2021, 18:42
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски наконец-то получил долгожданный приз.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии", которая стартовала в Лиге чемпионов УЕФА разгромной победой над "Барселоной" на "Камп Ноу", Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" сезона 2020/21.

Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Германии.

Поляк удостоился такой чести, ведь он стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в национальных лигах под эгидой УЕФА. В кампании 2020/21 Роберт забил 41 мяч, а также отдал 7 ассистов в Бундеслиге. Всего на его счету 48 голов и 9 голевых передач на клубном уровне в сезоне 2020/21. Примечательно, что Левандовски стал лишь вторым форвардом из немецкого первенства, который становился лучшим бомбардиром в Европе. Ранее такой чести удостаивался великий Герд Мюллер, который умер летом 2021 года.

"Бавария" опубликовала картинку, на которой Левандовски, сидя на троне, примеряет золотую бутсу:

"Телеграф" напоминает, что недавно появились слухи об уходе Левандовски из "Баварии". 33-летний нападающий хочет успеть поиграть в другом топ-клубе до окончания карьеры, пока у него еще есть силы на такую авантюру.

Теги:
#Футбол #Золотая бутса #ФК Бавария #Роберт Левандовски
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