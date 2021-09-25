У Усика могут забрать пояс в случае победы над Джошуа

Александр Усик может попасть в странную ситуацию.

Украинский боксер Александр Усик в случае победы над Энтони Джошуа в чемпионском бою 25 сентября может потерять один из поясов.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен в интервью bt.

Известно, что в контракте на бой Джошуа — Усик есть опция реванша, если победу добудет украинец. Однако промоутер британского супертяжа Джо Джойса рассказал, что победа украинца очень плохо скажется для бокса, ведь тогда будет затруднительно провести супербой Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа. Кроме того, Уоррен, который является промоутером и "Цыганского короля", поведал, что в случае победы над AJ Усику придется сразиться с обязательным претендентом по линии WBO — Джойсом. Учитывая, что Джошуа затребует незамедлительный реванш, то Усик в таком случае, скорее всего, лишился бы пояса WBO.

Однако для осуществления такого сценария необходима победа Александра над Энтони 25 сентября. К слову, букмекеры не верят в это.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько в Украине смотреть супербой Усик — Джошуа.