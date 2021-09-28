Укр

Олимпийские чемпионки Семеренко потеряли маму

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сестры Семеренко и их мама Анна Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:05
Сестры Семеренко и их мама Анна

Не стало Анны Семеренко.

В понедельник, 27 сентября, перестало биться сердце Анны Васильевны Семеренко, матери прославленных украинских биатлонисток-сестер Вали и Виты Семеренко.

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины на своем официальном сайте.

Сообщается, что мама спортсменок умерла из-за осложнений, связанных с Сovid-19. В федерации выразили глубокие соболезнования биатлонисткам и их родным в связи с невосполнимой потерей.

"Федерация биатлона Украины и администрация сайта выражают глубокие соболезнования Вите, Вале и всем родным и близким. Земля пухом…" — гласит сообщение от ФБУ.

Сестры также сообщили о смерти мамы на своих страничка в Instagram:

Валентина Семеренко сообщила о смерти матери
Валентина Семеренко сообщила о смерти матери
Вита Семеренко сообщила о смерти матери
Вита Семеренко сообщила о смерти матери

Кроме того, Вита поведала, когда состоится церемония прощания.

Валя и Вита Семеренко являются многократными призерами Кубка мира, чемпионатов мира и Европы по биатлону. Вершиной карьеры сестер является олимпийское "золото" в Сочи, где они поднялись на наивысшую ступень пьедестала после победы в женской эстафете.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти одного из лучших английских футболистов в истории.

Теги:
#Вита Семеренко #Биатлон #Валя Семеренко
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