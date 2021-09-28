Олимпийские чемпионки Семеренко потеряли маму
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Не стало Анны Семеренко.
В понедельник, 27 сентября, перестало биться сердце Анны Васильевны Семеренко, матери прославленных украинских биатлонисток-сестер Вали и Виты Семеренко.
Об этом сообщает Федерация биатлона Украины на своем официальном сайте.
Сообщается, что мама спортсменок умерла из-за осложнений, связанных с Сovid-19. В федерации выразили глубокие соболезнования биатлонисткам и их родным в связи с невосполнимой потерей.
"Федерация биатлона Украины и администрация сайта выражают глубокие соболезнования Вите, Вале и всем родным и близким. Земля пухом…" — гласит сообщение от ФБУ.
Сестры также сообщили о смерти мамы на своих страничка в Instagram:
Кроме того, Вита поведала, когда состоится церемония прощания.
Валя и Вита Семеренко являются многократными призерами Кубка мира, чемпионатов мира и Европы по биатлону. Вершиной карьеры сестер является олимпийское "золото" в Сочи, где они поднялись на наивысшую ступень пьедестала после победы в женской эстафете.
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