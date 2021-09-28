Укр

"Я выиграл все": российский боксер рассказал, как Усик убегал от него в ринге (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артур Бетербиев и Александр Усик Новость обновлена 28 сентября 2021, 12:13
Артур Бетербиев и Александр Усик

Артур Бетербиев, считает что Александру Усику постоянно везет.

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев назвал новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика очень фартовым боксером.

Об этом он рассказал в комментарии для "СЭ".

Бетербиев после триумфа Усика в хевивейте по просьбе журналистов разобрал свои бои с Александром в любителях. Россиянин рассказал, что судьи всегда были на стороне украинца. Артур также считает, что доминировал в боях с Александром, хотя тот был на 10 кг тяжелее.

"Усик бегал от меня. Он на 10 кг больше меня, а назад работал", — рассказал Артур.

Также россиянин посетовал и на судейство. Бетербиев рассказал, что на чемпионате мира судьи отдали победу Александру за его беготню, а на Олимпиаде ситуация повторилась, ведь судейская бригада не поменялась. Россиянин также вспомнил, как судьи отняли ему очки за чистый нокдаун после жалобы украинца.

"Я бью ему в бок, а он показывает, что в спину! Ну беспредел же! Они нокдаун у меня забирают, баллы за него забирают и лишают балла", — пожаловался Бетербиев.

Напомним, на чемпионате мира по боксу среди аматоров в 2011 году и на олимпийском турнире по боксу в Лондоне Усик одержал победы над Бетербиевым судейским решением со счетом 13-17.

"Телеграф" напоминает, что Бетербиев не давал шансов Усику в бою с Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Артур Бетербиев
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