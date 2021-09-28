Укр

Все еще в ранах и кровоподтеках: как Усик выглядит на третий день после боя с Джошуа

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:21
Александр Усик

Боксер на самочувствие журналистам не жаловался

Украинский супертяж Александр Усик, который завоевал четыре пояса у британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира, на пресс-конференцию в Киеве пришел в темных очках, за которыми пытался скрыть синяки и раны. Очевидно, что победа в поединке нашему боксеру далась не легко.

Соответствующие фото сделал корреспондент "Телеграфа", который также присутствовал на пресс-конференции.

Так, на третий день после триумфальной победы на Энтони Джошуа, Усик пришел на встречу с журналистами в очках. После того, как боксер их снял, на его лице можно было заметить многочисленные синяки и раны, а на правой брови боксера присутствует шов.

Несмотря на это, боксер на самочувствие не жаловался и был в хорошем настроении.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей, однако без судейского скандала не обошлось. Британский рефери насчитал почти ничью, хотя статистика боя показала тотальное преимущество Александра в поединке.

Также мы писали, что Усика после победы над Джошуа встречали в аэропорту "Борисполь" как героя. Десятки болельщиков и журналистов посреди ночи встретили боксера цветами, аплодисментами и общим триумфом.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Прес-конференція
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