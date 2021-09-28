Укр

"Ждем указа президента": Российская биатлонистка стремится получить гражданство Украины

Автор
Геннадий Лубенец
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Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

В федерации биатлона считают, что у девушки есть большой потенциал.

Российская спортсменка Дарья Сидорова собирается сменить гражданство и намерена в дальнейшем выступать на соревнованиях под украинским флагом.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на комментарий главы федерации биатлона Владимира Брынзака.

"Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве", — сказал он.

Брынзак указал, что как только 22-летняя Сидорова получит паспорт Украины, ее отправят в Киевский госуниверситет. Там она будет адаптироваться под украинские реалии и возможно уже в следующем году попадет в команду.

Он говорит, что у девушки есть большие перспективы. В настоящее время она тренируется в составе команды "Б" и скорее всего примет участие в Универсиаде в декабре.

"Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет", — добавил Брынзак.

Сидорова является представительницей Тюменской области и дважды финишировала в топ-20 юниорского кубка IBU в сезоне 2019/20.

Как сообщалось ранее, бывший футболист "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня перешел в российский клуб и пожаловался на "злых украинцев".

Теги:
#Биатлон #Владимир Брынзак #Дарья Сидорова
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