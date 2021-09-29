Укр

Малиновский и Ракицкий добыли победы в Лиге чемпионов, Ярослав сделал ассисты (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ярослав Ракицкий (крайний слева) празднует гол Новость обновлена 29 сентября 2021, 22:26
Ярослав Ракицкий (крайний слева) празднует гол

В Лиге чемпионов 2021/22 проходят матчи 2-го тура.

В среду, 29 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 проходят матчи второго тура, в частности, "Аталанта", которая на днях дала бой "Интеру" в Серии А, принимала швейцарский "Янг Бойз". Встреча, проходившая в Бергамо, на стадионе "Аталанта", завершилась со счетом 1:0.

Победу бергамаскам принес точный выстрел Маттео Пессины во втором тайме. На 68-й минуте поединка 24-летний итальянец удачно замкнул прострел Дувана Сапаты с левого фланга. Отметим, с первых минут на поле в составе "Аталанты" играл украинец Руслан Малиновский, который поучаствовал в незасчитанном голе команды. Руслан был заменен на 75-й минуте, а вместо него на поле появился Луис Мурьель.

Кроме того, "Зенит" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге разгромил шведский Мальме. Итоговый счет — 4:0. За питерцев забивали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий сыграл весь матч и отдал голевые передачи при втором и третьем взятии ворот.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре ЛЧ "Аталанта" сыграла вничью с "Вильярреалом" (2:2), а "Зенит" в гостях проиграл "Челси" (1:0).

Теги:
#Футбол #ФК Зенит #Лига Чемпионов #ФК Аталанта #ФК Янг Бойз #ФК Мальме #Руслан Малиновский
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