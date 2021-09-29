Капитан "Динамо" решил поиграть в волейбол в матче с "Баварией" (видео)

Сергей Сидорчук подставил команду.

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Бавария" — "Динамо" счет в игре открыл Роберт Левандовски.

Польский нападающий сумел реализовать пенальти, который итальянский арбитр Марко Гуида назначил за игру рукой Сергея Сидорчука. В дебюте встречи полузащитник и капитан "Бело-синих" неудачно сыграл после подачи с углового. Сергей в борьбе с атакующим игроком мюнхенцев решил поиграть в своей штрафной в волейбол. Рефери не оценил такого поведения "динамовца" и назначил 11-метровый удар. Левандовски хитро реализовал "приговор", пробив несильно почти по центру — Георгий Бущан гадал и прыгнул в другой угол.

Видео фола Сидорчука и гола Левандовски:

Отметим, После первого тайма счет в матче, который проходит в Мюнхене на одноименной арене, 2:0 в пользу хозяев. Еще один гол записал на свой счет все тот же Левандовски, который оформил дубль в 1-м туре ЛЧ с "Барселоной" (0:3).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" перед "Баварией" переиграло "Рух" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу.