Победивший "Реал" Вернидуб ностальгирует о российском "Зените"

Юрий Вернидуб помог "Зениту" выиграть первый Кубок России в истории клуба.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который сотворил пока самую громкую сенсацию в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22, обыграв в гостях "Реал" (1:2), рассказал, что его лучшее время в карьере прошло в питерском "Зените".

Об этом украинский тренер поведал в интервью championat.com.

Вернидуб рассказал, что следит за "Зенитом", ведь он провел там "лучшее время в карьере". Кроме того, он легко может смотреть матчи питерцев, ведь в Приднестровье доступно российское ТВ.

"Лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить", — заявил специалист.

Юрий в качестве игрока провел в "Зените" три года. Вместе с питерцами он выиграл Кубок России 1998/99, а затем дебютировал в еврокубках. Вернидуб классно бил издали и даже забивал "Спартаку". Всего за "Зенит" он дважды поражал ворота соперников.

📽 Ретро дня. Один за творцов главной сенсации недели Юрий Вернидуб забивает «Спартаку» ударом со штрафного в 1999 году в составе питерского «Зенита»



Его одноклубник Сергей Герасимец аплодирует со скамейки запасных 👏🏻 pic.twitter.com/pyP5qtgXB7 — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 30, 2021

"Телеграф" напоминает, что "Шериф" в 1-м туре ЛЧ сенсационно по всем статьям разбил донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Теперь команда украинца идет на первом месте в квартете D, где также выступает и миланский "Интер". Именно с победителями Серии А "Шериф" сыграет ближайшие матчи в еврокубке (19 октября на выезде и 3 ноября дома).