Укр

Усик вдохновил обидчика Ломаченко (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Теофимо Лопес и Александр Усик Новость обновлена 30 сентября 2021, 17:22
Теофимо Лопес и Александр Усик

Теофимо Лопес заявил, что хочет сделать то же, что и Александр Усик.

Американский боксер, абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Лопес подвел итоги боя Усик — Джошуа в интервью Fino Boxing.

Усик стал чемпионом в новой весовой категории, перейдя туда из 1-го тяжелого веса, где он был абсолютным чемпионом мира. Лопес заявил, что хочет повторить достижение украинца, но в более легкой весовой категории, при этом американец отметил стойкость Джошуа, который выстоял в тяжелейшем поединке.

"Это великолепно для бокса. Это был отличный вечер бокса, отличные соперники. Оба смотрелись достойно и отдали все силы в ринге. Они оба — чемпионы. Несмотря на все, AJ устоял на ногах и продолжал драться. Усик был просто лучшим бойцом. Теперь нам надо сделать то же самое в более легком весе. Надо перестать говорить о больших боях, а сделать их", — заявил Лопес.

Отметим, Лопес в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко. В соглашении на поединок не было пункта о реванше, и теперь американец наотрез отказывается драться с украинцем. Лопес мечтает перейти в следующую весовую категорию и стать абсолютным чемпионом мира в двух весах.

Усик, к слову, также мечтает стать абсолютным чемпионом в своем весе, однако ему предстоит для начала еще раз встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа #Теофимо Лопес
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