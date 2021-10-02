Стало известно, кому доверили любимый футбольный клуб Зеленского

"Кривбасс" получил нового главного тренера.

Украинский тренер Александр Бабич стал главным тренером "Кривбасса" после того, как в клубе попрощались с Геннадием Приходько.

Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба на своем официальном сайте.

В команде поздравили 42-летнего специалиста с назначением и пожелали удачи. Тренерскую карьеру Бабич начал в 2012 году в одесском "Черноморце", затем он работал с "Жемчужиной" (Одесса) и "Мариуполем". В 2020 году специалист покинул приазовцев и взял паузу в карьере. К слову, Бабич ранее играл в футбол на профессиональном уровне. В его игровой карьере были "Кремень", "Горняк-Спорт", "Днепр", "Полиграфтехника", российский "Анжи", "Металлист" и "Черноморец".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, поручил местным властям возродить "Кривбасс", который исчез из футбольной карты Украины из-за финансовых проблем в 2013 году. В итоге в 2020 году команда восстала из пепла на базе другого клуба — "Горняка". Клуб вернулся в профи и сумел выйти в Первую лигу с первой попытки. На данный момент главной задачей клуба является выход в УПЛ.

В последнем матче против "Оболони" команду выводил на поле Андрей Купцов, работавший в тренерском штабе Приходько. К слову, "Кривбасс" не сумел одолеть "Оболонь" (0:0) и остался на втором месте в турнирной таблице первенства. Отметим, в УПЛ напрямую перейдут первые две команды Первой лиги.

Турнирное положение команд в Первой лиге

Зеленский не руководит "Кривбассом" напрямую, однако дела родной команды он доверил, в частности, известному шоумену Артему Гагарину, который на данный момент является вице-президентом клуба.

Артем Гагарин

Известный блогер Дмитрий Поворознюк посвятил свой последний ролик именно теме "Кривбасса". На кадрах, в частности, видно, что родители президента Украины находятся под охраной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренерская перестановка в "Кривбассе" случилась из-за домашнего поражение команды от харьковского "Металлиста" (0:5).