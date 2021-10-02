"Металлист" с трудом обыграл "Ниву" (видео)

"Металлист" продолжает лидировать в Первой лиге.

В субботу, 2 октября, "Металлист", который недавно уничтожил "Кривбасс" в битве лидеров Первой лиги, принимал тернопольскую "Ниву". Встреча прошла на ОСК "Металлист" в Харькове и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победу "Желто-синим" принесли точные выстрелы Евгения Подлепенца и Матеуса Пейшоту. "Нива" первой открыла счет усилиями Сергея Кисленко. Харьковчане владели тотальным преимуществом в игре, однако гости все же создали несколько убойных моментов, которые не были реализованы из-за блестящих сейвов Александра Рыбки.

Полный видеообзор матча:

Турнирное положение команд в Первой лиге

Этот успех позволил "Металлисту" набрать 31 очко из 33-х возможных. Харьковская команда на всех порах движется к главной цели — попаданию в УПЛ. "Нива", в свою очередь, набрала 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре "Металлист" сыграет на выезде с ФК "Горняк-Спорт", а тернопольский коллектив проведет домашний поединок с "Оболонью". Игры пройдут 7 и 6 октября соответственно.

"Телеграф" напоминает, что "Кривбасс" после разгрома от "Металлиста" уволил главного тренера. Позднее стало известно имя нового наставника криворожской команды.